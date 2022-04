DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: An Karfreitag bleiben die Börsen in Australien, Hongkong, den USA und Singapur geschlossen.

MONTAG: In Australien und Hongkong findet am Ostermontag kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Repo-Satz im Kampf gegen die Inflation um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent erhöht. Es war die vierte Erhöhung seit August vergangenen Jahres. Zudem signalisierte die Bank of Korea, dass die stärker als erwartet anziehende Inflation weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf nötig machen könnte. Die Inflation war im März auf 4,1 Prozent gestiegen - der schnellste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. Die jüngste Zinserhöhung kam schneller als erwartet. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte waren zwar davon ausgegangen, dass die Notenbank Südkoreas ihren Straffungskurs beibehält, allerdings hatten 13 der 20 befragten Ökonomen die nächste Zinserhöhung erst für Mai prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

11:55 Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q, Minneapolis

12:50 Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q, San Francisco

13:25 Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q, New York

13:30 Morgan Stanley, Ergebnis 1Q, New York

14:00 Citigroup Inc, Ergebnis 1Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 172.000 zuvor: 166.000 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan April (1. Umfrage) PROGNOSE: 59,0 zuvor: 59,4 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.452,25 +0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.283,75 +0,4% Nikkei-225 27.170,60 +1,2% Hang-Seng-Index 21.453,69 +0,4% Kospi 2.730,94 +0,5% Shanghai-Composite 3.210,08 +0,7% S&P/ASX 200 7.529,10 +0,7%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Damit reagieren die Kurse unter anderem auf die Vorgaben der Wall Street, wo es vor allem an der Nasdaq steil aufwärts gegangen war. Hier half die Hoffnung, dass die Inflation ihrer Zenit erreicht haben könnte. Zuversicht kommt auch aus China, denn es wird erwartet, dass die Bank of China am Freitag die Leitzinsen senken und die Reserveranforderungen für Banken nach unten nehmen wird. Derweil hat am Donnerstag die südkoreanische Notenbank den Leitzins um ein Viertelprozent nach oben genommen.

Unter den Einzelwerten verbilligen sich in Sydney Iluka um 1 Prozent. Die Analysten der Citigroup sehen die jüngste Rally in dem Wert als übertrieben an und senken die Aktie auf "Sell". Dagegen steigen Guangzhou Tinci Materials Technology's in Schanghai um 2,4 Prozent. Daiwa Capital sieht eine günstige Kaufgelegenheit im Vorfeld der Erstquartalzahlen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Rent the Runway fielen am Mittwoch im nachbörslichen Gechäft, nachdem das Modeverleihunternehmen einen Verlust ausgewiesen hat. Dieser fiel zwar geringer aus als erwartet, doch war die Aktie im regulären Handel bereits um 6,7 Prozent gestiegen; nachbörslich fiel sie um 1,9 Prozent. Costco Wholesale hat die Dividende angehoben. Die Großhandelskette will die vierteljährliche Auszahlung auf 90 Cent und damit auf 3,60 Dollar im Jahr erhöhen von 0,79 (3,16) Dollar. Allerdings beläuft sich die Dividendenrendite auf lediglich 0,6 Prozent im Jahr. Für die Aktie ging es nachbörslich um 0,3 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.564,59 +1,0% 344,23 -4,9% S&P-500 4.446,59 +1,1% 49,14 -6,7% Nasdaq-Comp. 13.643,59 +2,0% 272,02 -12,8% Nasdaq-100 14.217,29 +2,0% 277,05 -12,9% Mi Di Umsatz NYSE (Aktien) 792 Mio 872 Mio Gewinner 2.450 1.660 Verlierer 891 1.645 Unverändert 142 158

Fester - Neue Inflationsdaten wurden rasch abgehakt, weil Anleger ungeachtet des überraschend starken Anstiegs der Erzeugerpreise auf ein 40-Jahreshoch darauf setzten, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Stattdessen konzentrierten sich die Investoren auf die gerade anlaufende Bilanzsaison, die neben einigen Enttäuschungen auch Grund zum Optimismus lieferte. In der anlaufenden US-Berichtssaison bildeten die Quartalszahlen der US-Banken einen ersten Höhepunkt. Eine Enttäuschung lieferte hier JP Morgan Chase (-3,2%). Der Konzern hat im ersten Quartal einen niedrigeren Gewinn verbucht, als Analysten erwartet hatten. Blackrock (-0,2%) hat den Überschuss dagegen im ersten Quartal um fast eine viertel Milliarde Dollar erhöht und damit die Markterwartungen übertroffen. Delta Air Lines (+6,2%) überraschte positiv mit Zahlen und Ausblick. Southwest Airlines verteuerten sich im Windschatten von Delta um 7,5 Prozent und American Airlines um 10,6 Prozent. Der Transportsektor gehörte mit plus 1,5 Prozent zu den führenden Gewinnern. Paypal sanken um 2,8 Prozent. Der US-Handelskonzern Walmart (+2,6%) hat den Finanzvorstand des Bezahldienstleisters, John Rainey, abgeworben. Sierra Oncology sprangen um 38,5 Prozent. Glaxosmithkline kauft den Entwickler von Krebsmedikamenten für 1,9 Milliarden Dollar.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,34 -6,6 2,41 161,4 5 Jahre 2,65 -4,7 2,69 138,5 7 Jahre 2,71 -4,1 2,75 126,7 10 Jahre 2,69 -3,5 2,73 118,3 30 Jahre 2,80 -1,9 2,81 89,5

Die Anleiherenditen sanken, was Beobachter mit der Hoffnung auf eine nachlassende Inflation erklärten. Ein schwächerer Preisauftrieb würde den Druck von der US-Notenbank nehmen, die Zinsen aggressiv zu erhöhen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:18 Uhr % YTD EUR/USD 1,0912 +0,2% 1,0890 1,0820 -4,0% EUR/JPY 136,70 -0,1% 136,89 136,54 +4,5% EUR/GBP 0,8306 +0,0% 0,8303 0,8339 -1,2% GBP/USD 1,3138 +0,2% 1,3117 1,2978 -2,9% USD/JPY 125,29 -0,3% 125,69 126,18 +8,8% USD/KRW 1.223,70 +0,0% 1.223,53 1.227,69 +2,9% USD/CNY 6,3667 -0,0% 6,3682 6,3664 +0,2% USD/CNH 6,3752 -0,1% 6,3787 6,3765 +0,3% USD/HKD 7,8399 +0,0% 7,8391 7,8385 +0,6% AUD/USD 0,7458 +0,1% 0,7454 0,7428 +2,7% NZD/USD 0,6827 +0,4% 0,6798 0,6790 +0,0% Bitcoin BTC/USD 41.304,94 +0,2% 41.214,97 40.138,92 -10,7%

Der Dollar kam im Sog der sinkenden Renditen leicht zurück. Der Dollar-Index sank um 0,4 Prozent, nachdem er im Verlauf den höchsten Stand seit 23 Jahren markiert hatte. Übergeordnet dürften jedoch die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank den Greenback stützen. Denn auch wenn die Kerninflation bei den am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreisen im März etwas nachgelassen habe, dürfte die Fed an ihrem Kurs aggressiver Straffungen der Geldpolitik festhalten, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,80 104,25 -0,4% -0,45 +40,4% Brent/ICE 108,74 108,78 -0,0% -0,04 +41,8%

Die Ölpreise legten weiter zu, obwohl die staatliche Energy Information Administration einen überraschend starken Aufbau der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Allerdings sanken die Lagerbestände an Benzin und Mitteldestillaten. Überdies sagte Russlands Präsident Putin, die Gespräche mit der Ukraine befänden sich in einer "Sackgasse", was die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und die Entschärfung der Versorgungsengpässe zunichte macht. Zudem sind Chinas Öl-Importe im März im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent gesunken und damit klar hinter den Erwartungen eines Plus von 8 Prozent geblieben, da der Lockdown in Schanghai die Wirtschaft des Landes belastet hat. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 104,25 Dollar je Barrel. Brent legte ähnlich stark zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.974,36 1.977,78 -0,2% -3,43 +7,9% Silber (Spot) 25,79 25,74 +0,2% +0,05 +10,6% Platin (Spot) 990,85 989,90 +0,1% +0,95 +2,1% Kupfer-Future 4,74 4,71 +0,5% +0,02 +6,3%

Der Preis für die Feinunze Gold stieg um 0,6 Prozent auf 1.980 Dollar. Beobachter verwiesen auf Konjunktursorgen als Folge der hohen Inflation, aber auch auf die gesunkenen Anleihezinsen und den etwas schwächeren Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UKRAINE-KRIEG

- Der Präsident des russischen Rechnungshofs geht davon aus, dass die Wirtschaft des Landes bei andauernden Sanktionen des Westens mehrere Jahre zum Wiederaufbau brauchen würde. "Man muss kurz- und mittelfristig trennen. Wenn die Sanktionen auf dem derzeitigen Niveau bleiben, wird der Wiederaufbau etwa zwei Jahre dauern, nicht weniger", sagte Alexej Kudrin am Mittwoch laut russischen Agenturen.

- US-Präsident Joe Biden hat nach seinem umstrittenen Völkermord-Vorwurf gegen Russland Rückendeckung vom US-Außenministerium erhalten. "Meine Prognose ist, dass das, was Präsident Biden gesagt hat, das ist, was wir letztlich wahrscheinlich finden werden, sobald wir in der Lage sind, all diese Beweise zu sammeln", sagte US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland. Was in der Ukraine geschehe, sei "kein Unfall", betonte Nuland. "Es ist eine absichtliche Entscheidung Russlands, seiner Armee, die Ukraine und ihre Zivilbevölkerung zu zerstören".

STELLANTIS

hat auf seiner Hauptversammlung das Magenziel für 2022 und seine Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre bekräftigt. Der Automobilhersteller bestätigte in einer Präsentation seine Prognose für eine zweistellige bereinigte operative Marge in 2022 sowie einen positiven industriellen freien Cashflow. Der Autokonzern bestätigte zudem, dass bis 2025 eine Dividendenquote von 25 bis 30 Prozent gelten und bis zu 5 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft werden sollen.

