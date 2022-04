Zum Ende der verkürzten Handelswoche vor Ostern dürfte der DAX wieder über 14.100 Punkten starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Gründonnerstag gut zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt ein halbes Prozent im Plus auf 14.147 Punkte. Im Fokus steht am heutigen Donnerstag der EZB-Zinsentscheid am Nachmittag.Tags zuvor hatte sich wenig getan, nachdem der DAX am Dienstag noch zeitweise auf ein Vierwochentief von 13.887 Punkten abgesackt war. Kursgewinne an der Wall Street und in Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...