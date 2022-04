FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

SRI LANKA 19/24 REGS USY8137FAQ10

SRI LANKA 19/30 REGS USY8137FAR92

SRI LANKA 19/24 REGS USY8137FAN88

SRI LANKA 19/29 REGS USY8137FAP37

SRI LANKA 18/23 REGS USY8137FAK40

SRI LANKA 18/28 REGS USY8137FAL23

SRI LANKA 16/26 REGS USY8137FAF54

SRI LANKA 17/27 REGS USY8137FAH11

SRI LANKA 15/25 REGS RSA1 USY8137FAC24

SRI LANKA 15/25 REGS USY8137FAE89

SRI LANKA 12/22 REGS USY2029SAH77

AB/FROM ONWARDS 14.04.2022

