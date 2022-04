Der amerikanische Technologiekonzern Qualcomm Inc. (ISIN: US7475251036, NASDAQ: QCOM) schüttet am 23. Juni 2022 eine Quartalsdividende von 75 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 2. Juni 2022). Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um zehn Prozent. Die Anhebung hatte Qualcomm bereits am 9. März avisiert. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,00 US-Dollar ausgeschüttet. ...

