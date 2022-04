NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Telefonica Deutschland vor Quartalszahlen von 2,32 auf 2,53 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen dürften belegen, dass das Telekomunternehmen seine Investitionen erfolgreich kommerzialisiere und auch in gute Finanzkennziffern ummünze, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen an. Die einzige Frage sei, ob das Unternehmen trotz der Senkung der Investitionen den zuletzt verringerten Qualitätsrückstand gegenüber den Netzen von Deutsche Telekom und Vodafone behaupten könne./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 19:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1J5RX9

TELEFONICA DEUTSCHLAND-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de