Kritische Infrastrukturen und Netzbetreiber sehen sich aufgrund der hohen Anzahl nicht überwachter GNSS-Empfänger von Drittanbietern einem wachsenden Risiko von Zeitmessungsausfällen ausgesetzt

ADVA reagiert darauf, indem es seine KI-gestützten Sicherheitsfunktionen auf alle GNSS-Empfänger ausweitet, die für netzwerkweites, robustes PNT beobachtet werden können

Der herstellerunabhängige Ensemble Sync Director erkennt sofort Jamming- und Spoofing-Cyberattacken und bietet so einen umfassenden Schutz

ADVA (FWB: ADV) hat heute seine GNSS-Assurance-Software Ensemble Sync Director erweitert, um GNSS-Empfänger-Observablen von Drittanbietern in großem Umfang zu integrieren. Ensemble Sync Director, eine wichtige Säule der aPNT+-Technologie von ADVA, ist jetzt herstellerunabhängig und bietet mehr Kunden als je zuvor ein sicheres, robustes und zuverlässiges PNT. Ensemble Sync Director kann jetzt GNSS-Observablen von Empfängern anderer Hersteller selbst in den größten Implementierungen transparent anzeigen und analysieren. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da die auf Satellitensignalen basierende Synchronisierung anfällig für Ausfälle, Interferenzen und Cyber-Bedrohungen ist und Netzbetreiber daher dringend ihr kritisches Timing durch kontinuierliche Überwachung und Sicherheit schützen müssen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, Probleme mit GNSS-Empfängern beliebiger Hersteller aus der Ferne zu erkennen und so die Qualität der Zeitmessung aufrechtzuerhalten, Unterbrechungen zu vermeiden und die Betriebskosten zu senken.

"Die Zahl der eingesetzten GNSS-Geräte nimmt täglich zu, und viele Netzwerke verlassen sich inzwischen auf Hunderte oder sogar Tausende von Empfängern. Gleichzeitig waren die Risiken für die satellitengestützte Zeitmessung noch nie so groß wie heute, einschließlich der zunehmenden Bedrohung durch Jamming- und Spoofing-Angriffe. Indem wir unsere GNSS-Assurance-Anwendungsmöglichkeiten über unsere eigenen Zeitmessgeräte hinaus ausweiten, ermöglichen wir es vielen weiteren Kunden, ihre geschäftskritische Synchronisation in neuen oder bereits installierten Infrastrukturen zu schützen", sagte Gil Biran, GM von Oscilloquartz, ADVA. "Unser Ensemble Sync Director mit umfassender GNSS-Assurance für belastbares und gesichertes PNT bietet eine einfache, skalierbare und äußerst kosteneffiziente Möglichkeit, unsere einzigartige Erfahrung und Expertise bei der Verwaltung einer großen Anzahl von GNSS-abhängigen Netzwerkelementen zu nutzen."

Die Oscilloquartz GNSS-Assurance-Lösung von ADVA zur Integration von Empfängerdaten von Drittanbietern ist eine Erweiterung der Sync Director-Anwendung, die Teil der Ensemble Controller-Netzwerkmanagement-Plattform ist. Sie bietet eine zentrale Überwachung und Analyse des GNSS-Status und der GNSS-Zuverlässigkeit sowie eine KI/ML-basierte Vorhersage und Verhinderung von Behinderungen, Jamming und Spoofing. Mit Hilfe von Topologie- und Timing-Chain-Mapping stellt Ensemble Sync Director die gesamte Timing-Netzwerkinfrastruktur in einem benutzerfreundlichen grafischen Format dar. Die GNSS-Sicherheitsfunktionen von ADVA sind auf die Ziele des DHS Resilient PNT Conformance Framework und des zukünftigen IEEE P1952 Resilient PNT Standard zum Schutz kritischer Infrastrukturen abgestimmt. Die neue Lösung, die über ADVA Professional Services erhältlich ist, eignet sich ideal für Netzbetreiber in den Bereichen Telekommunikation, Energieversorgung, Finanzhandel, Rechenzentren und anderen, die ein robustes, zuverlässiges und widerstandsfähiges GNSS-Timing sicherstellen müssen. Sie bietet auch Systemintegratoren, die ihr Synchronisationsportfolio um wichtige GNSS-Schutzfunktionen erweitern möchten, einen erheblichen Mehrwert.

"Die Menschen sind sich zunehmend der Risikofaktoren bewusst, die GNSS-abhängige Systeme betreffen, sowie des hohen Preises, den eine Unterbrechung mit sich bringen kann. Unabhängig davon, ob sie sich mit PNT-Vorschriften befassen oder auf die prekäre geopolitische Lage reagieren, wollen immer mehr Netzbetreiber dringend Maßnahmen ergreifen, um ihre Zeitgebungsarchitekturen mit robusten und sicheren PNT-Funktionen zu schützen. Deshalb erweitern wir unsere GNSS-Assurance-Software mit Echtzeit-Überwachung, um die Daten von Timing-Empfängern von Drittanbietern zu integrieren und mehr Kunden in die Lage zu versetzen, ihre kritischen Infrastrukturen proaktiv zu schützen", kommentiert Michael Port, VP of Product Line Management bei ADVA. "Unser neues Angebot ist skalierbar und einfach zu implementieren und bietet einen sofortigen Mehrwert. Darüber hinaus unterstützt Ensemble Sync Director eine offene Integration und ermöglicht so ein herstellerunabhängiges End-to-End-Synchronisations- und Timing-Netzwerkmanagement."

