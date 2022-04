DJ SENTIMENT/Massiv schlechte Laune an Wall Street

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftige Stimmungsunterschiede der Anleger dies- und jenseits des Atlantiks haben sich in der abgelaufenen Woche aufgetan. Anders als wegen des Krieges auf europäischen Boden zu erwarten wäre, präsentiert sich die Stimmung in den USA deutlich schlechter. Dies lasse sich nur mit der Erwartung einer kräftigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank erklären, heißt es im Handel.

Denn das Bullenlager an Wall Street brach noch weiter ein auf den rekordverdächtigen Tiefstand von 15,8 Prozent. Im langfristigen Mittel sind aber rund 38 Prozent der US-Anleger bullisch gestimmt. Wie die neueste Umfrage des US-Anlegerverbandes AAII zeigt, sprang umgekehrt das Bärenlager auf 48,4 Prozent an. Üblicherweise sind nur rund 31 Prozent der US-Investoren negativ gestimmt. Auch das Lager der Neutralen stieg auf einen hohen Wert von 35,7 Prozent an. Solche extrem negativen Stimmungslagen werden von Anhängern der Contrary Opinion oft als überverkauft und damit als Gelegenheit zum Einstieg gewertet.

Profis an deutscher Börse haben gegen den Strom gehandelt

An der deutschen Börse wurde bereits "gegen den Strom gehandelt", stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg in seiner wöchentlichen Umfrage fest. Entgegen der internationalen Grundstimmung seien erstaunlich viele professionelle Anleger optimistisch - dann allerdings wohl auch bei Kursgewinnen schnell wieder weg.

Rund 15 Prozent der hiesigen professionellen Anleger seien optimistisch gestimmt und hätten im Wochenverlauf Aktien gekauft. Und rund 11 Prozent seien aus ihren Short-Engagments rausgegangen. Der Sentiment-Index dieser Gruppe stehe bei -3 Punkten und damit eher im neutralen Bereich.

Ganz anders sieht es bei den Privatanlegern aus, von denen erneut 4 Prozent das Handtuch geworfen haben, bzw. 5 Prozent zusätzlich auf fallende Preise setzen. Die Stimmung dieser Gruppe liege bei -16 Punkten und damit im pessimistischen Terrain. Insgesamt macht Goldberg einen Grundpessimismus aus und vermutet, dass vor allem die 40 Prozent institutionelle Bullen schnell Kursgewinne mitnähmen, was eine Bremse für deutsche Bluechips im Bereich von 14.450 bzw. 14.500 Zählern darstelle. Die technische Sentimentlage habe sich für den DAX nicht verbessert.

