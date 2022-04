Strom in der Flotte? Kein Problem! So sieht es Dirk Braun, verantwortlicher Fuhrparkmanager bei der BridgingIT GmbH. Er brachte zur Online-Konferenz "electrive.net LIVE" einen Praxisbericht aus acht Jahren Elektromobilität im Fuhrpark mit. Über acht Millionen Kilometer haben die Elektrofahrzeuge aus der Flotte von BridgingIT in den vergangenen Jahren bereits zurückgelegt - von Teslas über den BMW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...