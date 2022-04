Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt hat sich in dieser Woche bisher immer mit schwachen Vorgaben herumschlagen müssen. Das ist heute anders. Vor allem an der Wall Street ging es deutlich nach oben. Der DAX könnte deswegen den Tag mit Aufschlägen beginnen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Öl, Euro, Weizen, K+S, KWS Saat, Drägerwerk, die Deutsche Telekom, Wacker Chemie, SMA Solar und die Deutsche Bank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.