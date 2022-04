DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Waller für Fed-Zinserhöhung um halben Prozentpunkt im Mai

Fed-Gouverneur Christopher J. Waller hat sich für eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt auf der nächsten Ratssitzung der US-Notenbank ausgesprochen. "Wir befinden uns in einer Situation, in der die Wirtschaft stark ist. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um aggressive Maßnahmen zu ergreifen, weil die Wirtschaft das verkraften kann", sagte Waller, der im zinsgebenden Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) in diesem Jahr stimmberechtigt ist, in einem Interview auf CNBC.

Bank of Korea erhöht Leitzins zum vierten Mal

Die südkoreanische Zentralbank hat ihren Repo-Satz im Kampf gegen die Inflation um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent erhöht. Es war die vierte Erhöhung seit August vergangenen Jahres. Zudem signalisierte die Bank of Korea, dass die stärker als erwartet anziehende Inflation weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf nötig machen könnte. Die Inflation war im März auf 4,1 Prozent gestiegen - der schnellste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt.

Singapurs Zentralbank strafft Geldpolitik

Singapurs Zentralbank hat ihre Geldpolitik erneut gestrafft. Wie die Monetary Authority of Singapore mitteilte, will sie die Mitte des Zielbandes des Singapur-Dollar-Wechselkurses neu ausrichten und damit eine etwas raschere Aufwertung zulassen. Die Breite des Kursbandes wurde nicht verändert.

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland nimmt im März deutlich zu

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland nimmt deutlich zu. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg sie im März gegenüber dem Vormonat um 27,0 Prozent, nachdem sie sich bereits im Februar um 4,2 Prozent erhöht hatte. Die Insolvenzzahlen waren im Verlauf der Corona-Pandemie durch gesetzliche Sonderregelungen und Wirtschaftshilfen zeitweise deutlich zurückgegangen. Seit Mai 2021 sind keine Sonderregeln mehr in Kraft.

Mehr Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands

Die Zahl der im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands beschäftigten Menschen hat im Februar erneut zugenommen. Laut vorläufiger Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) lag sie bei 5,5 Millionen. Das waren 0,7 Prozent mehr als im Februar 2021 und 0,4 Prozent mehr als im Vormonat. Im Januar war die Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor erstmals seit September 2019 auf Jahressicht wieder gestiegen. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen.

Wirtschaftsweiser Truger fordert Entlastungspakete gegen Lohn-Preis-Spirale

Der Ökonom und Wirtschaftsweise Achim Truger hat weitere Entlastungspakete zur Abwendung einer drohenden Lohn-Preis-Spirale gefordert. In den bisherigen Tarifabschlüssen sei zwar "noch kein übermäßiges Lohnwachstum zu sehen", sagte er den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Donnerstag. Das liege aber an den Entlastungspaketen der Regierung, die teilweise die inflationsbedingten Einkommensverluste privater Haushalte kompensierten.

SCHWEDEN

März Verbraucherpreise +1,8% gg Vormonat

März Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,5% gg Vormonat

März Verbraucherpreise PROGNOSE: +5,7% gg Vorjahr

SINGAPUR

BIP 1Q bereinigt +0,4% gg Vorquartal (PROG: +1,0%)

BIP 1Q +3,4% gg Vorjahr (PROG: +3,8%)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2022 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.