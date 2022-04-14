Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 14.04.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 665 internationalen Medien
Starke Kurschance: "Strong Buy" – 19 x Kaufen: Ganz großer (339%) Turnaround mit Ansage!?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C35K ISIN: AU000000LRS6 Ticker-Symbol: XL5 
Tradegate
14.04.22
10:56 Uhr
0,135 Euro
+0,001
+0,70 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
LATIN RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LATIN RESOURCES LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,1340,13910:56
0,1350,14010:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
LATIN RESOURCES
LATIN RESOURCES LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
LATIN RESOURCES LIMITED0,135+0,70 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.