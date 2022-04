München (ots) -- Auftaktfolge erzielt 7,3 % MA (14-49 Jahre)- 9,1 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre)- Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamtDie RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" erzielte zur Primetime am gestrigen Mittwochabend starke Quoten: Das von der Banijay Productions Germany produzierte Format erreichte mit der ersten Folge der neuen Staffel um 20:15 Uhr 7,3 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre). Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern (14-29 Jahre) war die von Cathy Hummels moderierte Sendung mit den 22 Realitystars ebenfalls erfolgreich und fand mit 9,1 % MA großen Anklang.Bis zu 1,10 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten unter anderem die ersten beiden Einzüge der Realitystar-Oberliga: Elena Miras zu Pferde und Schäfer Heinrich im Long Tail Boat eröffneten die dritte Staffel des Erfolgsformats. Für Sharon Trovato dagegen endete der Aufenthalt am Starstrand nach der ersten "Stunde der Wahrheit" bereits wieder.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,2 %.Weitere Infos zum Cast und Format finden Sie in der offiziellen Pressemappe (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/kampf-der-realitystars/pressemappehttps:/unternehmen.rtl2.de/sendungen/kampf-der-realitystars/pressemappe).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 13.04.2022, vorläufig gewichtet. Primetime: 20:15-23:15 Uhr. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Über "Kampf der Realitystars"Am Starstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den begehrten Titel "Realitystar 2022". Auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: In jeder Folge reisen neue Stars an - andere wiederum müssen die Sala nach der "Stunde der Wahrheit" wieder verlassen. "Kampf der Realitystars" wird von Cathy Hummels moderiert, produziert wird das Format wird von Banijay Productions Germany.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5196951