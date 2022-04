Udine, Italien (ots/PRNewswire) -LimaCorporate S.p.A., ein weltweit führender Hersteller von orthopädischen Produkten, der sich auf digitale Innovationen und maßgeschneiderte Hardware konzentriert, gibt heute bekannt, dass Luigi Ferrari, Chief Executive Officer von LimaCorporate, von der Rolle des CEO zurücktreten wird, um sich neuen Aktivitäten außerhalb des Unternehmens zu widmen. Herr Ferrari hat die Organisation fast zehn Jahre lang geleitet und das Unternehmen zu neuen Höhen geführt, einschließlich der Eröffnung der einzigen krankenhausinternen Produktionsstätte, ProMade Point of Care for Complex Joint Reconstruction (ProMade PoC), in Zusammenarbeit mit dem Hospital for Special Surgery in New York City. Er wird bei LimaCorporate als Senior Advisor des Beirats bleiben und den Übergang zur neuen Führung unterstützen. Er wird auch eine Beteiligung an dem Unternehmen behalten.Emmanuel Bonhomme, Präsident Europa, Naher Osten und Afrika bei LimaCorporate, wird als Interims-CEO fungieren, während ein Auswahlverfahren zur Ernennung einer neuen Führungskraft eingeleitet wurde.Michel Orsinger, Vorsitzender des LimaCorporate Advisory Board, kommentierte: "Im Namen des Beirats möchte ich Luigi für seine Arbeit und sein Engagement in den letzten Jahren danken. Luigi hat wesentlich zu unserem Wachstum beigetragen, indem er unsere erfolgreiche Expansion in neue internationale Märkte und die Einführung vieler unserer branchenführenden Produktinnovationen beaufsichtigt hat, einschließlich der Schaffung eines einzigartigen Zugangs zu 3D-gedruckten maßgeschneiderten Implantaten zur Verbesserung der Patientenversorgung und der Entwicklung des digitalen Ökosystems Smart SPACE von LimaCorporate. Ich freue mich, dass er uns beim Übergang zu einer neuen Führung und beim Eintritt in die nächste Phase unseres Wachstums als Berater zur Seite stehen wird""Wir glauben, dass Emmanuel die richtige Person ist, um diese Übergangsphase des Unternehmens zu leiten. Emmanuel ist eine erfahrene Führungskraft, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von LimaCorporate spielt, indem sie unsere größte Region leitet und außergewöhnliche Ergebnisse liefert. Er kennt unser Unternehmen, versteht unsere Kultur und teilt unsere Leidenschaft für eine patientenorientierte Pflege und die Wiederherstellung der eMotion-Bewegung", so Michel Orsinger.Luigi Ferrari bemerkte: "Es war eine Ehre, LimaCorporate zu leiten und mit einem sehr talentierten und leidenschaftlichen Team von Kollegen zusammenzuarbeiten, was ein aufregendes und intensives Abenteuer war. Ich konnte unsere bahnbrechende Vision jeden Tag mit hochprofessionellen Chirurgen teilen und zählte auf die kontinuierliche Unterstützung aller Mitarbeiter, des Management-Teams, des Beirats und der Aktionäre. Jetzt, wo wir in eine neue Unternehmensphase eintreten, in der LimaCorporate sehr gut für zukünftiges Wachstum positioniert ist, mit einer unglaublich reichhaltigen Pipeline an neuen Produkten, die sich in der Entwicklung und Markteinführung befinden, glaube ich, dass es der richtige Zeitpunkt für mich ist, eine neue Rolle zu übernehmen. Ich bin entschlossen, Emmanuel zu unterstützen, um einen erfolgreichen Übergang zu gewährleistenEmmanuel Bonhomme kommentierte: "Ich fühle mich geehrt, diese neue Führungsaufgabe zu übernehmen und bin Luigi für seine Unterstützung dankbar. Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit unserem Beirat, dem starken Managementteam und allen unseren Mitarbeitern, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Wir werden uns weiterhin auf unsere Leitprinzipien konzentrieren, um die Zukunft der Orthopädie zu verändern und bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen. Ich freue mich über das Potenzial unseres Unternehmens und den positiven Einfluss, den wir auf Patienten, Fachkräfte im Gesundheitswesen und unsere anderen Stakeholder haben können."Emmanuel Bonhomme ist seit Juni 2018 Mitglied des LimaCorporate Management Teams. Als Präsident von EMEA ist er für den größten geografischen Markt von LimaCorporate verantwortlich, einschließlich der vollen Verantwortung für die Gewinn- und Verlustrechnung, das Vertriebs- und Investitionsmanagement und die Entwicklung der Region. In dieser Funktion leitete er wichtige Entwicklungsinitiativen zur Stärkung der Marktpräsenz von LimaCorporate, die dazu führten, dass die Region im Jahr 2021 mit einem starken zweistelligen Umsatz- und Rentabilitätswachstum selbst während der Pandemie zum leistungsstärksten Bereich wurde. Vor seiner Tätigkeit bei LimaCorporate war Emmanuel mehr als 25 Jahre in leitenden Positionen bei führenden Pharma- und Medizintechnikunternehmen tätig, davon 16 Jahre in der Orthopädiebranche.LimaCorporate ist bereit, sich den neuen Marktchancen zu stellen, dank seiner klaren Strategie, die auf der Förderung der Exzellenz im Bereich der Extremitäten basiert, sich von der Kniekinematik inspirieren lässt, sich auf die digitale Transformation und neue Technologien konzentriert und in ein neues Produktionsgebäude in Italien am Hauptsitz des Unternehmens investiert.Über LimaCorporateLimaCorporate ist ein globales Orthopädieunternehmen, das sich auf digitale Innovationen und maßgeschneiderte Hardware konzentriert, um die patientenzentrierte Versorgung zu verbessern. Seine bahnbrechenden technologischen Lösungen werden entwickelt, um Chirurgen zu unterstützen und die Ergebnisse von Gelenkersatzoperationen für Patienten zu verbessern. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung rekonstruktiver und maßgeschneiderter orthopädischer Lösungen für Chirurgen, die die Lebensqualität der Patienten verbessern, indem sie ihnen die Freude an der Bewegung wiedergeben.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Italien ist in über 20 Ländern weltweit tätig. LimaCorporate bietet Produkte an, die von großen Gelenkrevisionen und Primärimplantaten bis hin zu vollständigen Extremitäten einschließlich Fixierung reichen.Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.limacorporate.com