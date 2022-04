Die Aktie des Bergbau-Konzerns und Düngemittelherstellers K+S hat bis dato einen Lauf hinter sich. Der Ukrainekrieg und der damit einhergehende Marktausschluss des größten Düngemittel-Exporteurs Russland treibt die Weltmarktpreise und beschert K+S ein prognostiziertes Plus des Ebitda von rund 37 Prozent in diesem Jahr. Auch der Aktienkurs von K+S feiert sein Comeback und wird von JP Morgan gar bei 44,50 Euro gesehen. Der Ukrainekrieg treibt die Preise für Düngemittel in die Höhe. Davon profitiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...