NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Ericsson nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 schwedischen Kronen belassen. Der Umsatz des Netzwerkausrüsters liege über der Konsensschätzung, das operative Ergebnis (Ebit) hingegen darunter, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/mis

