FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sportwagenhersteller Porsche hat im ersten Quartal dieses Jahres etwas weniger Fahrzeuge an die Kundschaft ausgeliefert als vor einem Jahr. Wie die Porsche AG mitteilte, sank der weltweite Absatz von Januar bis März 2022 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 5 Prozent auf 68.426 Einheiten. Während die Verkäufe in Deutschland um 16 Prozent und in Europa um 18 Prozent anzogen, gingen die Verkaufszahlen in den USA um 25 Prozent und in China um 20 Prozent zurück. China ist Porsches größter Einzelmarkt. Hier machte sich vor allem das regionale Wideraufflackern der Corona-Pandemie bemerkbar. Insgesamt erfreuten sich die SUV-Modelle aus Stuttgart unverändert hoher Nachfrage.

April 14, 2022 03:27 ET (07:27 GMT)

