Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (20/22)

As from April 14, 2022, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR DROPBO X5 AVA 2 GB00BL00KV75 BULL NASDQ X5 AVA 4 GB00BKZYJ870 MINI L DJIA AVA 20 GB00BKZZ8J43 MINI L DJIA AVA 19 GB00BKZZ7V97 MINI L SP500 AVA 80 GB00BKZZ8F05 MINI S TNCNT AVA 12 GB00BL055S40 TURBO L NASDQ AVA 50 GB00BKZZDB10 TURBO L NASDQ AVA 51 GB00BKZZDC27 TURBO L NASDQ AVA 52 GB00BKZZDD34 TURBO L NASDQ AVA 53 GB00BKZZDF57 TURBO L NASDQ AVA 54 GB00BKZZDG64 TURBO L SP500 AVA 65 GB00BKZZD334 TURBO L SP500 AVA 66 GB00BKZZD441 TURBO L SP500 AVA 67 GB00BKZZD557 TURBO L SP500 AVA 59 GB00BKZZ2M51 TURBO L SP500 AVA 68 GB00BKZZD664 The last day of trading will be April 14, 2022. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.