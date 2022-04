Der größte Konkurrent der Deutschen Bank in den USA ist der Platzhirsch JPMorgan. Gestern warteten die Amerikaner mit den Zahlen zum ersten Quartal auf. DER AKTIONÄR berichtete. Für das Zahlenwerk der Deutschen Bank Ende April lassen sich daraus spannende Schlüsse ziehen.JPMorgan ist wie die Deutsche eine starke Universalbank, die Deutschen Bank betreibt indes beispielsweise keinen Aktienhandel mehr. JPMorgan hat die Rückstellungen aufgrund des Krieges nach oben gefahren, was in diesem Ausmaß nicht ...

