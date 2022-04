Der Musik-Streaming-Dienst Deezer arbeitet an einem Börsengang. Nach Medienberichten will das Unternehmen mit dem SPAC I2PO fusionieren. Hinter der Mantelgesellschaft steht die Familie Pinault, die den Luxuskonzern Kering, unter anderem Eigentümer von Gucci, gründete. Der Deal dürfte Deezer mit einem Milliardenbetrag bewerten.Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, könnte der Deal zwischen Deezer und I2PO in den kommenden Tagen offiziell bestätigt ...

