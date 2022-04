NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wizz Air nach Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Der operative Verlust scheine geringer als ursprünglich von der Billigfluglinie erwartet auszufallen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei positiv für das Unternehmen selbst, lasse aber nur begrenzt Rückschlüsse auf die Geschäftsentwicklung bei den Konkurrenten Easyjet und Ryanair zu./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 19:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 07:10 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00BN574F90

