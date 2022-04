WIESBADEN (ots) -(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)Dienstag, 19.04.2022(Nr. 16) Zahl der Woche (zum Kindergartentag am 21.04.2022): Verdienste von Beschäftigten in Kindertagesstätten und Zahl betreuter Kinder, Jahr 2021Mittwoch, 20.04.2022(Nr. 171) Aktuelle Preisentwicklungen für Energieprodukte im Vergleich zu erster und zweiter Ölpreiskrise sowie zur Finanzmarktkrise, Jahr 1973 bis März 2022(Nr. 172) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, März 2022(Nr. Z 11) Zensus: Wie funktioniert die Onlinebefragung beim Zensus? Veröffentlichung auf www.zensus2022.deDonnerstag, 21.04.2022(Nr. 173) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse), März 2022(Nr. 174) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), Februar 2021(Nr. 175) Baugenehmigungen, Februar 2022(Nr. 176) Umsatz im Gastgewerbe, Februar 2022Freitag, 22.04.2022(Nr. 177) Verkehrsunfälle, Februar 2022(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/5197016