NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal anlässlich der Mehrheitsübernahme von Voestalpine Texas auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der weltgrößte Stahlkonzern sei bereits führend bei Anlagen zur Umwandlung von Eisenerz zu Eisenschwamm und sehe dieses Verfahren als eine weitere Möglichkeit zur Dekarbonisierung des Unternehmens, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 02:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 02:38 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

