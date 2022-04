Mainz (ots) -Donnerstag, 21. April 2022, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenKann eine personalisierte Ernährung die Leistungsfähigkeit steigern und beim Abnehmen helfen? Aktuelle Studien gehen davon aus, dass Menschen Kohlenhydrate, Fette und Proteine unterschiedlich verwerten. "WissenHoch2" zeigt am Donnerstag, 21. April 2022, um 20.15 Uhr, in der Dokumentation "Mein Essen und ich: Personalisierte Ernährung" von Andrea Schäfer und Marilena Schulte, wie die Wissenschaft weltweit an diesem Thema arbeitet. Im Anschluss um 21.00 Uhr folgt die Sendung "scobel" zum Thema "Ernährung: Trends und Mythen". Darin diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, wie gesunde Ernährung heute aussehen kann.Können DNA-Tests und Analysen des Mikrobioms die ideale Ernährung für die Gesundheit bestimmen? Dass erhöhte Blutzuckerwerte zu Übergewicht führen und Diabetes mellitus Typ 2 auslösen können, wissen viele Menschen. "Weitaus weniger bekannt ist, dass es bei jedem Menschen andere Lebensmittel sind, die den Blutzuckerspiegel nach oben treiben", sagt Prof. Christian Sina, Direktor des Instituts für Ernährungsmedizin am Uniklinikum Schleswig-Holstein. Darmbakterien scheinen nicht nur darüber zu bestimmen, welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen, sondern auch, zu welcher Tageszeit. DNA-Analysen zur Erstellung personalisierter Diätpläne werden in Deutschland bereits seit einigen Jahren angeboten, die allerdings aufgrund mangelnder Evidenz auch kritisch gesehen. An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn baut Prof. Katja Lotz ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk auf, umherauszufinden, wie groß das Potenzial einer personalisierten Ernährung ist.Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "WissenHoch2" die Sendung "scobel - Ernährung: Trends und Mythen". Gesunde Ernährung heißt für jeden Menschen etwas anderes. Wissenschaftliche Kenntnisse darüber, wie Ernährung auf den menschlichen Körper wirkt, machen die gesunde Essensauswahl nicht mehr so leicht wie früher. Ernährungstrends, Autoimmunkrankheiten oder Unverträglichkeiten schränken die freie Essensauswahl ein. Wie ernährt sich der moderne Mensch denn nun richtig? Sollte man sich vor der Nahrungsaufnahme einer DNA-Analyse unterziehen? Kommt die Ernährung der Zukunft aus dem Labor? Über diese und viele andere Aspekte der Ernährung diskutiert Gert Scobel mit der Ökotrophologin Eva-Maria Endres, dem Ernährungspsychologen Prof. Dr. Johann Christoph Klotter und dem Internisten, Ernährungsmediziner und Diabetologen Dr. Matthias Riedl."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wh2"Scobel" auf YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCHnmeuSOn1Hscizw6otqWrA3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5197092