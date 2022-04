DJ MARKT USA/Kaum verändert - Banken-Ergebnisse geben Richtung vor

Eine wenig veränderte Eröffnung deutet sich am Donnerstag an der Wall Street an. Die Blicke richten sich immer stärker auf die beginnende Berichtssaison. Und hier stehen vor allem weitere Zahlen aus dem Banken-Sektor im Blickpunkt. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen von JP Morgan Chase am Vortag legen vor Börsenbeginn Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs ihre Ergebnisse vor. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Vor dem langen Osterwochenende könnte es im weiteren Verlauf zudem zu Positionsglattstellungen kommen. Der nächste Handelstag an der Wall Street ist am Ostermontag. Der Anleihehandel endet am Donnerstag bereits um 20 Uhr MESZ.

Das Thema Inflation dürfte durch die anlaufende Berichtssaison stärker in den Hintergrund rücken. Weiter gibt es nach den Verbraucherpreisen für März die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Auch wenn dies am Vortag durch die Erzeugerpreise nicht untermauert wurde. Zudem dürfte die US-Notenbank an ihrem eingeschlagenen Kurs festhalten, die weiter steigende Inflation durch eine aggressive Straffung der Geldpolitik einzudämmen. Eine Zinserhöhung von 50 Basispunkten auf der Mai-Sitzung wird weithin erwartet.

Dagegen dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik am Donnerstag unverändert lassen. Volkswirte erwarten, dass die EZB sowohl die Leitzinsen als auch die Anleihekäufe und die sie betreffende Forward Guidance bestätigen wird. Allerdings wollen Beobachter nach den "hawkishen" Überraschungen bei den beiden vorangegangenen Sitzungen nicht völlig ausschließen, dass sich der Rat angesichts der sehr hohen Inflation auch dieses Mal etwas stärker aus dem Fenster lehnen wird.

Keine neuen Entwicklungen gibt es im Ukraine-Krieg. In den nächsten Tagen werde hier mit einer großen Offensive der russischen Armee gerechnet - vor allem im Osten der Ukraine. Zuletzt hatte der russische Präsident Wladimir Putin betont, die "militärische Operation" fortzusetzen. Eine Hoffnung auf eine Lösung am Verhandlungstisch ist derzeit gering.

