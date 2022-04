NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Quartalseckdaten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers sehe recht erwartungsgemäß aus, der freie Barmittelzufluss (FCF) hingegen eher schwach, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht weiterhin von zunehmenden Risiken für die Autobauer und -zulieferer aus. Die Premiumhersteller sollten derweil dank hoher Preise und der zeitlich geschickten Einführung neuer Modelle ein gutes erstes Quartal hinter sich haben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 04:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 05:04 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

VOLKSWAGEN-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de