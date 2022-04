Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine der kommenden Woche (18. April bis 24. April 2022): MONTAG, DEN 18. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 03/22 04:00 CHN: BIP Q1/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 03/22 16:00 USA: NAHB Index 04/22 SONSTIGE TERMINE USA: Beginn der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank HINWEIS Feiertag ...

