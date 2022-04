Vor einem Jahr ersteigerte Kryptounternehmer Sina Estavi den NFT von Jack Dorseys erstem Tweet für 2,9 Millionen US-Dollar. Jetzt hat Estavi Mühe, ihn wieder loszuwerden. Statt erhoffter 50 Millionen steht das Höchstgebot derzeit bei knapp 7.000 Dollar. Am 21. März 2006 setzte Twitter-Gründer Jack Dorsey den ersten Tweet der Geschichte ab. 15 Jahre später waren die für einige offenbar historischen Worte "just setting up my twttr" - gegossen in Form eines NFT (Non-Fungible-Token) - dem schillernden Kryptounternehmer Sina Estavi satte 2,9 Millionen Dollar wert. Estavi verglich das erstandene Digitalwerk gar mit dem Mona-Lisa-Gemälde. Jetzt, etwa ...

