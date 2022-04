HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2841 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der am Gründonnerstag über Saris Red sinniert, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/08 geht es um die auf der Website der UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) erfolgte Meldung zur Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Valneva. Gilt in Großbritannien und Nordirland. Weiters: Auszeichnung für den Beko-Gründer, CPI beginnt bei S Immo sehr tief und eine Überraschung bei Semperit. Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup bzw ...

