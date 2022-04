Ziel des Unternehmens ist nun, das Leben durch eine verbesserte psychische Gesundheit mithilfe seiner Unternehmensschwerpunkte Auftragsforschung, Behandlungskliniken und digitale Therapeutika zu bereichern

Vancouver, British Columbia, 14. April 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. ("Wellbeing" oder das "Unternehmen") (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich psychische Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert, und von klinischer Forschung unterstützt wird, freut sich, den Start einer globalen und umfassenden Strategie, Mission und Vision für das Wohlbefinden durch seinen kürzlich ernannten Chief Executive Officer ("CEO"), Najla Guthrie, bekannt zu geben. Der Plan beinhaltet die Erweiterung des Hauptschwerpunkts des Unternehmens und die Neuplanung von psychedelischen Behandlungsdienstleistungen, die in ganz Nordamerika angeboten werden. Wellbeing wird darauf ausgerichtet sein, psychiatrische Kliniken der nächsten Generation einzurichten, bestehende Klinikeinrichtungen zeitgemäß umzugestalten und erstklassige Zusatzprogramme zur Verbesserung der Behandlungsergebnisse für Patienten zu starten. Wellbeing verfügt über Expertise in verschiedenen Bereichen der Behandlung psychischer Erkrankungen sowie der Auftragsforschung und wird die Entwicklung und klinische Einführung neuer Behandlungen für den Bereich psychische Gesundheit erleichtern. Der umfassende Plan soll das Ziel von Wellbeing unterstützen, das bevorzugte Modell der Gesundheitsfürsorge für die Behandlung von psychischen Erkrankungen in Nordamerika zu werden.

Die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren sich auf die folgenden Werte und Ziele:

- Leben durch psychiatrische Dienstleistungen bereichern;

- Leben zu verändern, die Patientenerfahrung durch ein modernes, globales und umfassendes Dienstleistungsmodell für die psychische Gesundheit zu verbessern;

- Ärzte mit neuen Instrumenten auszustatten, um bestehende pharmakotherapeutische Ansätze zu ergänzen;

- Neukonzeptualisierung der Art und Weise, wie psychische Gesundheitsdienstleistungen der Gemeinschaft angeboten werden; und

- Das Leben von Patienten positiv zu beeinflussen, ein aktives Netzwerk aus Experten für psychische Gesundheit aufzubauen, zukünftige Innovationen zu fördern und die Art und Weise neuzugestalten, wie die heutigen psychiatrischen Gesundheitsdienstleistungen bereitgestellt werden, um Veränderungen zu bewirken und die Patientenergebnisse zu verbessern.

Bis zum 40. Lebensjahr wird ca. die Hälfte der Bevölkerung eine psychische Erkrankung entwickeln oder hat diese bereits entwickelt.1 Aus diesem Grund hält es das Management Team des Unternehmens für wichtiger denn je, innovative und effektive Lösungen für psychische Erkrankungen zu finden. Wellbeing zielt darauf ab, Auftragsforschung durchzuführen und Kliniken in ganz Nordamerika mithilfe digitaler Therapeutika, die die Physiotherapie, Psychotherapie, Schmerztherapie und psychedelische Behandlungen ergänzen, neuartige technologiegestützte Lösungen zu bieten, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, ein zeitgemäßes Netzwerk von Klinikmitarbeitern zu schaffen, um die besten psychiatrischen Gesundheitsdienste im Rahmen seines neu entworfenen Plans zu entwickeln.

"Die Beweise zeigen, dass der Zugang der Patienten zu psychischer Gesundheitsversorgung nach wie vor eines der Hauptprobleme der psychischen Krise ist. Sowohl die Bereiche der psychedelischen Medizin als auch der digitalen Therapeutik bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit, um Lösungen zu finden, aber sie stehen vor zwei großen Hindernissen: Der klinischen Entwicklung zur Erlangung von behördlichen Genehmigungen und der klinischen Einführung durch das medizinische Establishment. Wellbeing bietet Lösungen für diese beiden Probleme der Branche, was uns vor Allem ermöglicht, unseren Patienten einen frühen Zugang zu lebensrettenden Behandlungen zu bieten", sagte Najla Guthrie, CEO von Wellbeing.

"Wir sind leidenschaftlich daran interessiert, Teil der Entwicklung zu sein, um anfängliche Veränderungen im aktuellen psychischen Gesundheitssystem zu fördern und zukünftige Veränderungen durch unser Wellbeing-Expertennetzwerk neu zu bewerten. Durch die Einbeziehung dieser Veränderungen, um unsere Fähigkeit zur Verbesserung der Ergebnisse der psychischen Gesundheit zu differenzieren, freuen wir uns darauf, die positiven Auswirkungen, die wir durch klinische Forschung auf Patienten erzielen, zu demonstrieren. Als Motor für innovative Veränderungen in der Art und Weise, wie psychische Gesundheitsversorgung in der Zukunft bereitgestellt wird, schaffen wir Mehrwert für unsere Patienten, das Kliniknetzwerk, die Aktionäre und Stakeholder", fügte Frau Guthrie hinzu.

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert und sich auf klinische Forschung stützt. Sein Ziel wird von einem Netzwerk nordamerikanischer Kliniken unterstützt, die unter anderem innovative Behandlungen für psychische Gesundheit, digitale therapeutische Behandlungen und proprietäre physikalische Therapien anbieten, sowie von einem Auftragsforschungsinstitut, das Kunden, die Arzneimittel oder Geräte entwickeln, klinische Studiendienstleistungen anbietet. Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Unternehmens, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu bieten.

