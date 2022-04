Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wie aufstellen in der aktuellen Situation? Fondsmanager Matejkas Favoriten: Stahl, Schifffahrt, Rohstoffe, BauWie aufstellen in der aktuellen Situation? Fondsmanager Matejkas Favoriten: Stahl, Schifffahrt, Rohstoffe, Bau Wie der Krieg in der Ukraine sich entwickeln wird, ist fast unmöglich zu prognostizieren. Fondsmanager Wolfgang Matejka: "Wir sind an den Kapitalmärkten über Nacht zu quasi Kriegsexperten gezwungen worden. Es ist schwierig das zu differenzieren!" Auf mögliche Folgen für die Börsen müssen sich Marktteilnehmer allerdings vorbereiten. Das gilt auch für mögliche neue Sanktionen. Wie aufstellen in der aktuellen Situation? Wolfgang Matejkas Favoriten sind ...

