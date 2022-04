Die EZB hat den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent belassen. Das teilte die Notenbank am Donnerstag nach ihrer Zinssitzung mit. Der DAX reagiert zunächst kaum und verteidigt sein Plus aus dem frühen Handel. Wichtig ist vor allem, dass die 14.000-Punkte-Marke vor dem Oster-Wochenende weiter hält.Bekräftigt hat die EZB aber die Absicht, dass sich die ultralockere Geldpolitik dem Ende entgegen neigt. Zinserhöhungen sollen in Zukunft graduell erfolgen, hieß es von der EZB weiter. ...

