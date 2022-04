NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Holcim nach einem Bericht über Verkaufsüberlegungen für die indische Tochtergesellschaft Ambuja auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Ein solcher Schritt könnte dem Baustoffekonzern einen Nettomittelzufluss von 3,6 Milliarden Franken bringen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt dürften sich die Kosten der Transaktion auf rund zehn Milliarden US-Dollar belaufen - eine Summe, die wohl nur eine Handvoll indischer Branchenkollegen aufbringen könnte./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 09:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2022 / 09:29 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012214059

