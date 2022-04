Der Vakuumventil-Hersteller hat im ersten Quartal 2022 markant mehr umgesetzt. Beim Auftragseingang konnte das Unternehmen die Analystenerwartungen aber nicht erfüllen.Haag - VAT ist mit Schwung in das neue Geschäftsjahr gestartet. In den ersten drei Monaten stiegen der Umsatz wie auch der Auftragseingang deutlich an. Das Unternehmen blickt daher optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr. Der Nettoumsatz stieg um mehr als einen Drittel auf 263 Millionen Franken und übertraf damit die eigenen Erwartungen leicht. Auch der Auftragseingang lag fast ein Viertel...

Den vollständigen Artikel lesen ...