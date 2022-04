Gerade erst ist Tech-Milliardär Elon Musk zum Twitter-Großaktionär avanciert, jetzt heißt es, er wolle den Social-Media-Dienst für mehr als 40 Milliarden US-Dollar kaufen.Wie der "Spiegel" berichtet, will Elon Musk Twitter (US90184L1026) für 41,1 Mrd. US-Dollar kaufen. Dies geht aus Dokumenten für die US-Aufsichtsbehörden hervor. Demnach bietet Musk den Anteilseignern 54,20 US-Dollar je Aktie an - dies sei sein letztes Angebot, so der Tesla-Chef. Falls das Angebot akzeptiert wird, würde Elon anschließend Twitter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...