DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. April (16. KW)

=== M O N T A G, 18. April 2022 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q, Charlotte 22:00 US/Fed, Rede (virtuell) von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations *** - US/Weltbank und IWF, Beginn virtuelle Frühjahrstagung (bis 24.4.) - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Australien, Belgien, Schweiz, Hongkong, Dänemark, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Finnland D I E N S T A G, 19. April 2022 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q, New Brunswick *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q, St. Paul 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q, Bethesda *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März *** 15:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) zum World Economic Outlook (WEO) *** 16:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) zum Global Financial Stability Report (GFSR) *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q, Clichy 18:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Economic Club of New York *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q, Los Gatos *** 22:08 US/IBM Corp, Ergebnis 1Q, Armonk 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 20. April 2022 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q, London *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q, Veldhoven 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q, Frauenfeld 07:10 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q, Amsterdam *** 07:30 FR/Danone SA, Umsatz 1Q, Paris *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen März *** 08:00 IE/CRH plc, Trading Update, Dublin 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd Euro (Kupon: 2,50%) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) zum Fiscal Monitor *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q, Cincinnati *** 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q, Abbott Park *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Pressefrühstück mit Bundesbank-Präsident Nagel und Bundesfinanzminister Lindner *** 14:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) mit IWF-Chefin Georgieva *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Treffen (virtuell) der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:06 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q, Pittsburgh *** 22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q, Chicago D O N N E R S T A G, 21. April 2022 *** 00:25 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 3Q, Melbourne *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 virtuelle PK), Göttingen 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Jahresergebnis, Wuppertal *** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q, London *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 1Q, London *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April *** 10:00 DE/Covestro AG, Online-HV 10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März *** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q, Midland *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q, Dallas *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone April (Vorabschätzung) *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, PK (virtuell) des Lenkungsausschusses IMFC *** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Diskussion über die Weltwirtschaft (virtuell), u.a. mit EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell und IWF-Chefin Georgieva 22:03 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 1Q, Provo/Utah F R E I T A G, 22. April 2022 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht April mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q, Jona *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz für Finanzanalysten), Walldorf 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 1Q, Charenton-le-Pont 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q, Göteborg 07:25 FR/Renault SA, Umsatz 1Q, Boulogne-Billancourt 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1Q, Mettlach *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone April (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe April (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2021 (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York *** 13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q, New York *** 15:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Macro Week des Peterson Institute for International Economics *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service April (1. Veröffentlichung) *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q, Paris - EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (Moody's und S&P), Griechenland (S&P), Italien (S&P), Niederlande (S&P), Slowenien (Moody's) S O N N T A G, 24. April 2022 *** - FR/Stichwahl zu Präsidentschaftswahl in Frankreich zwischen Amtsinhaber Macron und der Rechtspopulistin Le Pen - SI/Parlamentswahl in Slowenien - US/Weltbank und IWF, Abschluss virtuelle Frühjahrstagung (seit 18.4.) ===

