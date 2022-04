Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zwei neue Exchange Traded Funds von HSBC Asset Management sind jetzt auf Xetra und dem Frankfurter Parkett handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (ISIN IE000XFORJ80/ WKN A3C8ZY) ermögliche Anleger*innen, an der Wertentwicklung von großen und mittleren Unternehmen zu partizipieren, die ihren Sitz hauptsächlich in Australien, China, Indien, Südkorea und Taiwan hätten, wobei Japan ausgeschlossen sei. ...

