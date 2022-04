Wells Fargo (WFC.US), eine der größten Investmentbanken in den USA, veröffentlichte heute ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal 2022, die nicht gut genug ausfielen, um die aktuelle Stimmung im Bankensektor zu ändern: Der Gewinn je Aktie übertraf die Erwartungen der Analysten: 0,88 USD gegenüber 0,81 USD Wells Fargo verdiente in Q1 knapp 3,67 Mrd. USD gegenüber 4,64 Mrd. USD in 2021, ein Rückgang von rund 21% Wells Fargo unterzeichnete 2021 die meisten Hypothekenkredite aller Banken in den USA Das Hypothekengeschäft ist gegenüber 2021 um 27% zurückgegangen. JPMorgan teilte gestern in einem Bericht mit, dass das Hypothekengeschäft um 37% zurückgegangen sei. Der CEO von Wells Fargo, Charlie Scharf, will die Kosten der Bank streng kontrollieren, wird aber dennoch versuchen, den Rückgang bei den Hypothekenkrediten aufzuhalten Die Einnahmen gingen ...

