Berlin (ots) -Wir laden Sie herzlich ein, per Livestream dabei zu sein, wenn wir im Rahmen einer digitalen Wirtschaftskonferenz gemeinsam auf das außergewöhnliche Apothekenjahr 2021 zurückblicken - und zugleich einen Ausblick nehmen auf das, was uns zukünftig in der Gesundheitspolitik erwartet. Wir freuen uns, Sie am 27. April 2022 begrüßen zu können.PROGRAMM13:30 Uhr | Begrüßung und Politischer LageberichtThomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes14:00- 15:15 Uhr | ApothekenwirtschaftsberichtClaudia Korf, Geschäftsführerin Ökonomie der ABDADr. Eckart Bauer, Abteilungsleiter Wirtschaft und Soziales der ABDA15:15 Uhr | ResümeeThomas Dittrich, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes15:30 Uhr | Ende der VeranstaltungModeration: Dr. Reiner Kern, Leiter Kommunikation der ABDALive auf Facebook: https://www.facebook.com/abdaberlin/Live auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c18wGPCgZC4Eine Anmeldung ist für die Veranstaltung nicht erforderlich.Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 4000 4132, presse@abda.deChristian Splett, Stellv. Pressesprecher, 030 4000 4137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5197662