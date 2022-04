Gestern wurde bekannt, dass die Deutsche Telekom ein weiteres Aktienpaket an der US-Tochter T-Mobile-US von der japanischen Softbank erworben hatte. Ihr Ziel ist es in Zukunft die Mehrheit der Anteile an den Amerikanern zu halten, da diese sehr wachstumsstark sind. Inzwischen sind weitere Zahlen zu dem Kauf bekannt.Nach Angaben der Telekom erhielt die Softbank rund 113 Dollar je Aktie. Erworben wurden damit 21,1 Millionen Aktien. Bereits vergangenen September hatten die Bonner 45 Millionen Anteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...