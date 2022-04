Nike-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Die Aktie liegt immerhin rund vier Prozent in der Gewinnzone. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund fünf Prozent. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 139,86 USD. Daher hat Nike es jetzt selbst in der Hand!

Anleger, die von Nike überzeugt sind, könnten jetzt dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...