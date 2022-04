Amazon-CEO Andy Jassy sagte am Donnerstag gegenüber CNBC, dass er keine Bitcoins besitze und der E-Commerce-Gigant auch nicht davorstehe, Kryptowährungen als Zahlungsmethode auf der Handelsplattform einzuführen. Was die Zukunft von Kryptos und NFTs angeht, ist Jassy aber optimistisch."Wir stehen wahrscheinlich nicht kurz davor, Krypto als Zahlungsmittel in unserem Einzelhandelsgeschäft einzuführen, aber ich glaube, dass Kryptowährungen mit der Zeit an Bedeutung gewinnen werden", so der Amazon CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...