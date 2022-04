Volkswagen hat einen neuen Meilenstein hin zum autonomen Fahren in Deutschland angekündigt. Der VW ID Buzz vollführte seine erste Fahrt im öffentlichen Verkehr. Bis 2025 will VW-Tochter Moia erste vollautonome E-Bullis auf Hamburg loslassen. Mit der Ankündigung, dass der erste ID Buzz AD die Teststrecke verlässt und die ersten Strecken durch München fährt, ist der Wolfsburger Autobauer einen Schritt näher am Ziel, eine Flotte mit autonom fahrenden Taxis anzubieten. VW ID Buzz fährt autonom durch München Volkswagen bezeichnet die erste Fahrt des ID Buzz ...

