Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker.tv vom 13.04.2022. Schlaglichter:



++ Inflation - Schreckgespenst der deutschen Geschichte

++ Gefühlte / Statistische Inflation

++ Wie "echt" sind die Preise am Rohstoffmarkt?

++ Preis-Auftrieb durch Deglobalisierung?

++ Risikofaktor Lohn-Preis-Spirale, allerdings ...

++ Unterschiedliche Preisüberwälzungskraft der Unternehmen

++ Strategischer Ansatz im Inflationsumfeld

++ Buffett-Engagement bei HP

++ Ostergruß von Hans A. Bernecker





https://youtu.be/ME9O9PQ8Ap4

