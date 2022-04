Anstatt bei einzelnen Websites direkt Werbung zu buchen, übernimmt Programmatic Advertising diese Aufgabe einfach und zielgruppengerecht in einem Tool.Zürich - Anstatt bei einzelnen Websites direkt Werbung zu buchen, übernimmt Programmatic Advertising diese Aufgabe einfach und zielgruppengerecht in einem Tool. Was für Grosskonzerne gut ist, ergibt auch für KMU viel Sinn. «Digitalisierung. Ein Begriff der schon seit einer gefühlten Ewigkeit über unse- ren Köpfen schwebt, doch noch immer kaum an Aktualität verloren hat. Ähnlich verhält es sich im...

Den vollständigen Artikel lesen ...