FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende einer verkürzten Handelswoche hat sich der Dax am Gründonnerstag mit leichten Gewinnen in die Osterpause verabschiedet. Der deutsche Leitindex stieg um 0,62 Prozent auf 14 163,85 Punkte. Damit konnte er einen Wochenverlust von zeitweise fast drei Prozent auf unter ein Prozent eindämmen. Der MDax kletterte um 0,87 Prozent auf 30 669,35 Punkte.

"Eine Osterüberraschung seitens der Europäischen Zentralbank blieb aus", schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Die Notenbanker blieben bei ihrer abwartenden Haltung, während in den USA die Zinswende längst läuft. Gleichwohl müssten sich die Anleger in den kommenden Monaten auch hier schrittweise von den geldpolitischen Impulsen verabschieden, so der Experte./ag/he

DE0008469008, DE0008467416