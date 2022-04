Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Goldbarren (250g, philoro) -1,06% auf 14785,1, davor 7 Tage im Plus (3,91% Zuwachs von 14381,3 auf 14943,8), Goldbarren (100g, philoro) -1,06% auf 5926,71, davor 7 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 5765,26 auf 5990,18), Goldbarren (1oz, philoro) -1,05% auf 1861,89, davor 7 Tage im Plus (3,86% Zuwachs von 1811,73 auf 1881,63), Silber Philharmoniker 1/1 -0,91% auf 32,75, davor 5 Tage im Plus (5,49% Zuwachs von 31,33 auf 33,05), RBI +1,05% auf 11,57, davor 3 Tage im Minus (-3,21% Verlust von 11,83 auf 11,45), Fabasoft -1,27% auf 23,3, davor 3 Tage im Minus (-6,8% Verlust von 25 auf 23,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Agrana 17,2 (MA100: 17,01, xU, davor 225 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:UBM ...

Den vollständigen Artikel lesen ...