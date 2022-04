Der Batteriehersteller Varta hat sich erfolgreich frisches Kapital gesichert. Denn das Unternehmen aus Ellwangen hat über ein Konsortium Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Millionen Euro erfolgreich am Markt platziert. Die Nachfrage war gigantisch!

Die BayernLB, HSBC und UniCredit waren beteiligt, als Varta versucht hat, frisches Kapital zu besorgen. Insgesamt spülte die Maßnahme 250 Millionen Euro in die Kassen, wobei die Nachfrage vier Mal so hoch war! Dieses Geld will Varta nutzen, um vor allem im Bereich E-Mobilität die Kapazitäten deutlich auszubauen.

Denn gerade dieser Bereich dürfte in den kommenden Jahren massiv wachsen und Varta will hier das KnowHow aus den kleinen Knopfzellen auf die großen Batterie-Modelle übertragen. Die V4Drive-Zellen seien einzigartig, so CEO Herbert Schein. Das hat offensichtlich auch Porsche schon längst erkannt, die mit Varta ...

Den vollständigen Artikel lesen ...