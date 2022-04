The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.04.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.04.2022



ISIN Name

CA9214281086 VANADIUMCORP RES.

FR0012199156 WENDEL SE 14/24

FR0013260379 CASINO 17/22 MTN

