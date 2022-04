Die Aktie von Pinduoduo ist aktuell der größte Verlierer im Nasdaq 100-Index . Derzeit liegt das Aktienbarometer mit 1,41 Prozent im Minus. Am amerikanischen Aktienmarkt zeigen sich die privaten und institutionellen Investoren gegenwärtig nicht in Kauflaune. Der Nasdaq 100 lag mit einem Minus von 1,41 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Verlustzone.

