Standard Lithium-Aktionäre dürften heute extrem schlechte Laune haben. Die Aktie büßt nämlich rund zwei Prozent ein. Auf 7,13 USD reduziert sich damit der Preis für ein Wertpapier. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.

Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Denn Standard Lithium rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund neunzehn Prozent zum 4-Wochen-Tief. Auf 5,98 USD stellt sich dieser markante Umkehrpunkt. Jetzt brennt also die Luft!

